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    Высокий рост строительства зафиксирован в Шымкенте и Туркестанской области

    11 Марта 2021, 09:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. Высокий рост наблюдается в Туркестанской области за счет увеличения строительства объектов культуры и спорта, многоквартирных жилых домов и инженерных сооружений, в г.Шымкент – за счет строительства объектов здравоохранения, многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог, в Акмолинской области – за счет строительства объектов здравоохранения и горнодобывающей промышленности, инженерных систем», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Между тем, снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской области из-за сокращения работ по строительству магистрального трубопровода, в Жамбылской области – за счет сокращения работ по строительству автомобильных дорог, мостов и промышленных объектов.

    «В январе-феврале т.г. введено 1,9 млн. кв. м жилья. Это на 12,8% выше аналогичного периода прошлого года. Необходимо сохранить данную динамику для обеспечения ввода запланированных 17 млн. кв. м жилья в 2021 году. Все регионы показали положительный рост. Наибольший ввод жилья отмечается в г. Шымкент – в 4,6 раза», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Строительство Шымкент
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