Высокий процент применения водосберегающих технологий отмечен в ряде регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рисовые поля в Казахстане орошаются методом сплошного затопления. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 млн 122 тыс. га приходится на поверхностный способ орошения сельскохозяйственных культур, 87,6 тыс. га – это в основном рисовые поля, которые орошаются методом сплошного затопления, и на 277,6 тыс. га от общей площади, используется современное капельное или дождевальное орошение», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

При этом, министр отдельно отметил Павлодарскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Алматинскую области, где наблюдается высокий процент применения водосберегающих технологий.

Ранее сообщалось о том, что в южных регионах страны завершаются посевные работы.

«В настоящее время посевные работы на орошаемых землях в южных областях завершаются, в Жамбылской области полностью завершены, в других регионах все еще продолжаются», - сказал Ербол Карашукеев.

А министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил 24 мая на заседании Правительства о нехватке воды в южных регионах.