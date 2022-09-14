Высокий представитель Генсекретаря ООН: Религиозное многообразие - это сила, а не слабость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Об этом заявил Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Мартинес, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не случайно, что эта инициатива родилась именно в Казахстане. Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Такова Ваша история», - сказал Мигель Анхель Мартинес.

Спикер отметил, то человечество сейчас находится в чрезвычайно важный момент истории со времен Второй мировой войны.

«Нам нужно объединять усилия всех религий и мы должны также понимать, что религиозное многообразие – это сила, а не слабость. Мы также должны понимать, что идентичность каждой культуры, каждой религии должна уважаться. Дискриминация подрывает всех нас, а также нарушает права всех нас, она не дает каждому из нас возможности достигать своего полного потенциала», - добавил Мигель Анхель Мартинес.



