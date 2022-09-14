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    Высокий представитель Генсекретаря ООН: Религиозное многообразие - это сила, а не слабость

    14 Сентября 2022, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Об этом заявил Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Мартинес, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не случайно, что эта инициатива родилась именно в Казахстане. Казахстан является домом для более 100 национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Такова Ваша история», - сказал Мигель Анхель Мартинес.

    Спикер отметил, то человечество сейчас находится в чрезвычайно важный момент истории со времен Второй мировой войны.

    «Нам нужно объединять усилия всех религий и мы должны также понимать, что религиозное многообразие – это сила, а не слабость. Мы также должны понимать, что идентичность каждой культуры, каждой религии должна уважаться. Дискриминация подрывает всех нас, а также нарушает права всех нас, она не дает каждому из нас возможности достигать своего полного потенциала», - добавил Мигель Анхель Мартинес.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Религия Съезд лидеров мировых религий
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