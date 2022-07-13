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    Высокие цены на топливо заставляют автомобилистов Бельгии менять стиль вождения

    13 Июля 2022, 14:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Каждый третий бельгийский водитель поменял стиль вождение из-за подорожания топлива, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пишет бельгийская газета Niewsblad , водители стали ездить на автомагистралях медленнее из-за высоких цен на топливо. Данные опроса, проведенного институтом Vias показали, что два из трех водителей изменили свое поведение в поездках либо сделают это, если цены останутся такими высокими.

    Средняя цена на топливо в Бельгии составляет за бензин АИ-95 около 2,2 евро за литр (1042 тенге за 1 литр).

    Чтобы определить влияние высоких цен на топливо на стиль вождения и поведение в поездках, Институт дорожного движения Vias провел два опроса, в каждом из которых приняли участие примерно 2000 бельгийских водителей.

    Так, один из семи опрошенных указал, что цены на топливо определяют их поведение в поездках. Это особенно важно для людей с низким доходом. Водители на служебных автомобилях меньше ощущают воздействие.

    Кроме того, 64% респондентов уже скорректировали свое поведение в поездках или сделают это, если цены на топливо останутся такими высокими.

    Самое распространенное изменение - реже пользоваться автомобилем (35%) и совершать меньше поездок (28%). 14% водителей также указали, что готовы заменить автомобиль другим видом транспорта.

    Высокие цены на топливо также влияют на то, как люди водят свои авто. 61% бельгийских водителей адаптируют свой стиль вождения одним или несколькими способами. К примеру, в целях экономии 38% водителей стараются быстрее переключить свой автомобиль на более высокую передачу. Тем самым снижая нагрузку на двигатель, и пытаясь добиться меньшего потребления топлива. Одновременно водители ограничивают скорость на трассах в целях экономии потребления.

    Фото: nieuwsblad.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Экономика Транспорт Бельгия Цены и тарифы
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