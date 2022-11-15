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    Высокие цены на мандарины прокомментировал министр национальной экономики

    15 Ноября 2022, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Цены на мандарины стоимостью 1,8 тысячи за кг попросили прокомментировать журналисты министра национальной экономики Алибека Куантырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мандарины – это тот товар, который не является базовой потребностью. Не помню, входит ли мандарин в состав инфляции, по отчету более 550 продуктов питания. Но там есть куча других продуктов, которые люди покупают в меньшей степени, от этого не зависят базовые потребности жизни. Здесь на цены на мандарины ссылаться не стоит. Самое главное - обеспечение стабильности базовых продуктов, в том числе СЗПТ», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

    Ранее глава Миннацэкономики поделился мнением касательно ожидания роста цен в преддверии нового года. Министр назвал рост цен в преддверии нового года сезонным фактором.

    «Мы не можем его не учитывать. Если летом где-то стабилизировалась инфляция за счет продуктов питания, которые являются сезонными, тогда соответственно стабилизация там была. Учитывая предновогодний фактор, да давление будет, в декабре. Здесь не нужно создавать инфляционные ожидания, потому что одно на другое накладываются, и многие факторы не имеют экономического характера – это поведенческая экономика, когда люди за счёт ожиданий на инфляцию давят», - отметил глава Миннацэкономики.


    Фото: wallpaperflare.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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