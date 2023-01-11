Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом наблюдается среди детей в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Саулет Капсаламова сообщила, что за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 8180 случаев ОРВИ. Наблюдается высокая заболеваемость среди детей до 14 лет, что составляет 58% от общего числа больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, также зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев гриппа В - 71,5%, А/А3N2 – 28,5%, в том числе среди детей до 14 лет – два случая, среди беременных женщин четыре случая. В области и в целом по республике преобладает циркуляция вируса гриппа В.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится. У человека может начаться воспалительный процесс в носоглотке, позже опускающийся в бронхи и легкие. Если не лечить, то присоединяется бактериальная инфекция, которая может привести к развитию пневмонии», - сказала Саулет Капсаламова на брифинге.

В этом году статистика по гриппу намного хуже по сравнению с прошлыми годами. Это объясняется тем, что в период пандемии люди активно использовали средства профилактики, маски и перчатки.

«Необходимо отметить, что заболеваемость ОРВИ, гриппом проходит на фоне заболеваемости коронавирусом, что может привести к более тяжелым осложнениям. На сегодня из числа обследованных (120) у 12% больных выявлен COVID-19. Наряду с вирусами гриппа, установлена параллельная циркуляция возбудителей негриппозных инфекции, такие как РС вирус (15%), риновирус (17%), метапневмовирус (20%), парагрипп (48%). Всего на негрипозные вирусы исследованы 120 образцов, из них в 35 (41%) пробах установлен положительный результат», - отметила она.

Спикер также заметила, что в текущем сезоне выявлено 1556 случаев пневмонии, в том числе беременные женщины – 1,5% (23 случая), дети до 14 лет - 73% (1130 случаев), дети до 1 года – 34% (533 случая).

«Грипп и его осложнения опасны для каждого, однако наибольшую угрозу представляют для детей до 5 лет, пожилых людей, а также для лиц, с хроническими заболеваниями (лица, состоящие на учете с заболеваниями сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови) и с ослабленным иммунитетом (в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со злокачественными новообразованиями). Грипп опасен и для женщин, планирующих беременность. Заболевание гриппом беременной женщины может повлечь развитие пороков у плода или возникновение выкидыша», - добавила эпидемиолог.

Она также напомнила жителям об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: использовать маски и антисептики, ограничить посещение мест массового скопления людей и контакты с больными людьми. Она рекомендует оставаться дома и немедленно обратиться к врачу при первых симптомах заболевания.



