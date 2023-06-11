Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Королевский метеорологический институт Бельгии (KMI) фиксирует повышение температуры выше 30°C в отдельных регионах Бельгии в эти выходные. Учитывая это, власти активизировали федеральный план реагирования, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Бельгии принято два плана действий на случай повышения температуры выше определенных значений: федеральный план по озону и жаркой погоде и фламандский план действий по высокой температуре.

В рамках указанных действий пожилым людям, детям и людям с ослабленным состоянием здоровья рекомендуется принять меры предосторожности. Жителям также рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, особенно во второй половине дня, когда солнце наиболее активно.

План по озону и теплу направлен на предотвращение негативного воздействия озона и тепла на здоровье человека, особенно среди уязвимых групп.

Высокие температуры в Бельгии являются результатом перемещения области высокого давления из Норвежского моря в Финляндию.

Учитывая, что повышение температуры выпало на выходные дни многие жители бельгийской столицы стараются провести это время на побережье Северного моря. В связи с этим национальный железнодорожный перевозчик увеличил количество поездов в данном направлении.