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    Высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено в 13 областях

    20 Мая 2023, 23:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 21 мая в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    21 мая днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    21 мая днем на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Павлодар: 21 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    21 мая в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    21 мая в Костанайской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    21 мая на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    21 мая в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    21 мая ночью в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днем в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 м/с.

    21 мая днем на юге, востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 21 мая на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с. г. Актау: днем 21 мая ожидается временами гроза.

    21 мая в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    21 мая ночью на севере, юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В г. Тараз: 21 мая ночью ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 м/с.

    21 мая на востоке в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с. В Талдыкоргане 21 мая ожидается гроза.

    21 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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