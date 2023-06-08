Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Высокая динамика роста достигнута в отрасли промышленности в Акмолинской области

    8 Июня 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области достигнута высокая динамика роста в отрасли промышленности, выпуск продукции составил 558 млрд тенге. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, по итогам января-апреля этого года достигнута высокая динамика в отрасли промышленности, выпуск продукции составил 558 млрд тенге с ростом на 15% к периоду прошлого года. В том числе в обрабатывающей промышленности индекс производства составил 115,3%, горнодобывающей – 122,6%. Рост обеспечен в базовых отраслях – это металлургия (127,1%), машиностроение (124,1%), производство продуктов питания (105,5%)», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

    В разрезе видов продукции возросло производство комбайнов в 2,5 раза, тракторов – в 1,5, золота необработанного - на 37%, растительного и сливочного масла - в более чем в полтора раза, мяса и субпродуктов – на 14%.

    «Рост обеспечен, в том числе, за счет увеличения промышленного потенциала с вводом в 2022 году новых производственных мощностей – реализовано 163 проекта на 231 млрд, с созданием 3,5 тысяч новых рабочих мест», - добавил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акмолинская область Акимат Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане