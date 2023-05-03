Высказывание Анны Башинской в соцсетях прокомментировал бывший однопартиец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер фракции партии «Amanat» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев высказал мнение о депутате Анне Башинской, которая написала неуместный комментарий в социальной сети, передает МИА «Казинформ».

«Анна Башинская действительно недавно пришла в партию, была депутатом маслихата 8-го созыва. Да, неосторожно выразилась, допустила ошибку, но признала ее. Высказала свое мнение в социальной сети, затем отдала депутатский мандат», - сказал Елнур Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что в партии тоже могут случаться ошибки.

«Я не могу сказать, что она подорвала партийную репутацию. Партия не вмешивается в международные дела. Мы не комментируем заявления президентов других государств. Это прямая позиция партии «Amanat», - добавил депутат.

Напомним, депутат маслихата Алматы от партии «AMANAT» Анна Башинская заявила, что сложила полномочия после своего комментария в Facebook.



