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    Высказывание Анны Башинской в соцсетях прокомментировал бывший однопартиец

    3 Мая 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер фракции партии «Amanat» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев высказал мнение о депутате Анне Башинской, которая написала неуместный комментарий в социальной сети, передает МИА «Казинформ».

    «Анна Башинская действительно недавно пришла в партию, была депутатом маслихата 8-го созыва. Да, неосторожно выразилась, допустила ошибку, но признала ее. Высказала свое мнение в социальной сети, затем отдала депутатский мандат», - сказал Елнур Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса.

    Он отметил, что в партии тоже могут случаться ошибки.

    «Я не могу сказать, что она подорвала партийную репутацию. Партия не вмешивается в международные дела. Мы не комментируем заявления президентов других государств. Это прямая позиция партии «Amanat», - добавил депутат.

    Напомним, депутат маслихата Алматы от партии «AMANAT» Анна Башинская заявила, что сложила полномочия после своего комментария в Facebook.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис AMANAT
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