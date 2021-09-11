РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:17, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вышло постановление о смягчении карантина в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева подписала новое постановление о смягчении ограничительных и карантинных мероприятий в столице, передает МИА «Казинформ».

    Согласно документу, с 12 сентября разрешается работа городского общественного транспорта в воскресные дни.

    Городской общественный транспорт будет работать по графику в штатном режиме, с увеличением количества автобусов в часы «пик», обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей на остановках, установкой в доступных доя пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.

    Объекты религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

    Запрещено проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие), за исключением проведения на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

    Разрешено проведение поминок - не более 30 человек на объектах общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, расположенных при объектах религиозных объединений.

    Постановление вступает в силу со дня подписания.

    С полным текстом можно ознакомиться здесь.

    Напомним, сегодня также вышло новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.


    Теги:
    Коронавирус в РК Астана Главная
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!