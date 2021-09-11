Вышло постановление о смягчении карантина в Нур-Султане
Согласно документу, с 12 сентября разрешается работа городского общественного транспорта в воскресные дни.
Городской общественный транспорт будет работать по графику в штатном режиме, с увеличением количества автобусов в часы «пик», обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей на остановках, установкой в доступных доя пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.
Объекты религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.
Запрещено проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие), за исключением проведения на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.
Разрешено проведение поминок - не более 30 человек на объектах общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, расположенных при объектах религиозных объединений.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.
Напомним, сегодня также вышло новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.