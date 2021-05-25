Вышло новое постановление главного санврача Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкент №16 от 25 мая 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент», передает МИА «Казинформ».

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и продолжающейся регистрацией заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 15 мая 2021 года № 15 «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент» (далее - ПГГСВ города Шымкент №15) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 5.7. ПГГСВ города Шымкент №15 изложить в следующей редакции:

«5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года №22 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства»»;

2) приложение 1 к ПГГСВ города Шымкент №15 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в тексте постановления.



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