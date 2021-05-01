Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Вышло новое постановление главного санврача Шымкента

    1 Мая 2021, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности вносятся изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Шымкента «О продлении режима карантина и об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент».

    Согласно изменениям устанавливаются ограничения и разрешения объектам субъектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения РК».

    Объекты общественного питания, фудкорты, работающие на доставку и на вынос, а также киоски, в том числе точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого и напитков будут работать на вынос и доставку в обычном режиме. Фудкорты работают только на доставку и на вынос.

    Зоопарки будут работать в обычном режиме с приостановлением работы аттракционов, расположенных на территории зоопарка.

    Постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.

    Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз