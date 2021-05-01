Вышло новое постановление главного санврача Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности вносятся изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Шымкента «О продлении режима карантина и об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент».

Согласно изменениям устанавливаются ограничения и разрешения объектам субъектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения РК».

Объекты общественного питания, фудкорты, работающие на доставку и на вынос, а также киоски, в том числе точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого и напитков будут работать на вынос и доставку в обычном режиме. Фудкорты работают только на доставку и на вынос.

Зоопарки будут работать в обычном режиме с приостановлением работы аттракционов, расположенных на территории зоопарка.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.

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