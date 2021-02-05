Вышло новое постановление главного государственного санврача на транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте от 26 ноября 2020 года№ 71 «О карантинных требованиях на внутренних и международных авиарейсах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарный врач на транспорте ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В постановлении Главного государственного санитарного врача на транспорте от 26 ноября 2020 года № 71 «О карантинных требованиях на внутренних и международных авиарейсах» внести следующие изменения: подпункт 15) пункта 1 и подпункт 12) пункта 2 изложить в следующей редакции:

Функционирование образовательных (учебных) центров в зависимости от нахождения региона в зоне повышенного (красная) и умеренного (желтая) риска не более 15 человек в группе, в зоне низкого (зеленая) риска разрешено.

Основное условие для функционирования - соблюдение дистанции между обучающимися из расчёта 4 кв.м. на одного человека и требований, утвержденных приложением 19 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее двух недель после перехода в зону умеренного (желтую) или низкого (зелёную) риска», - говорится в тексте документа.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, вчера было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова касательно смягчения карантинных мер в Казахстане.