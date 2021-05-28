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    Вышло новое постановление главного госсанврача Акмолинской области

    28 Мая 2021, 09:26

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Объекты Акмолинской области, работающие по приложению «Ashyq», получили, согласно новому постановлению главного госсанврача региона, дополнительные послабления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С момента его подписания – 27 мая – в силу вступило новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №19, которое внесло изменения в действующее постановление № 14 «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области».

    Напомним, регион все так же остаётся в «красной» зоне, однако объекты, работающие по приложению «Ashyq», теперь имеют дополнительные послабления и работают по «желтой» зоне.

    Новый документ разрешает проведение поминок в банкетных залах из расчета не более 30 человек и при обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека. Эти объекты будут работать с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%. А вот объекты, не работающие по приложению, будут функционировать до 20.00 без разрешения на проведение поминок.

    Документ продлевает работу бильярдным, компьютерным клубам, включая PlayStation клубы, боулинг-центрам с 00.00 до 02.00 при заполняемости не более 30%. В компьютерные клубы при этом допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше. По этой же схеме работают караоке, но с возможной заполняемостью до 50%, однако не более 30 человек.

    Также документ оговаривает работу лотерейных клубов и иных точек реализации лотереи. Они могут работать при обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека и с одновременным пребыванием не более 30 человек.

    Автор:

    Оксана Матасова

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