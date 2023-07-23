Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте DimashManga анонсирована третья часть произведения манги D’R’S с участием известного исполнителя Димаша Кудайбергена. Продолжение выполнено в двух абсолютно новых форматах: открытках и стикерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Третья часть полюбившейся всеми поклонниками Димаша истории D’R’S начинается с Токио, где главная героиня Юна неожиданно получает загадочное сообщение с прикрепленной в нем геолокацией.

Понимая, что всё это неспроста, художница принимает решение отправиться в путешествие, где ее ожидают много новых приключений и неожиданных встреч.

Новая глава манги выполнена в абсолютно новом формате: история главных героев повествуется на красочных открытках и стикерах. В процессе создания авторы произведения использовали профессиональные фотографии реально существующих мест.

Вышла третья часть манги D’R’S

Таким образом создатели Dimash Manga придали произведению возможность двигаться в пространстве и размещаться именно там, где захочет каждый конкретный читатель.

Художницей третьей части манги D’R’S выступила Кристина Лисье, которая впервые попробовала себя в рисовке аниме-стиля. Соавтором стал писатель Николай Самарский, выпустивший такие книги, как «Зона 59», «Вся правда о писательской неправде, или как разговорить писателя внутри», «На Волне Эфира» и др.