Вышел в свет второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТЮРКСОЙ и Турецкое историческое общество выпустили второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана», передает МИА «Казинформ».

Издание, подготовленное профессором, доктором Александром Колесниковым и доктором Ильясом Камаловым, увидело свет в рамках проекта, инициированного ТЮРКСОЙ в 2011 году. Во втором томе словаря размещена информация о 340 известных исследователях в области истории, языковедения, литературы, археологии и социологии.

В состав авторского коллектива второго тома «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана», изданного под общей редакцией генерального секретаря ТЮРКСОЙ, профессора Дюсена Касеинова, вошли такие известные специалисты как доктор исторических наук, профессор А. А. Колесников (Россия), доктор исторических наук, профессор И. Х. Кемалоглу (Турция), доктор исторических наук, профессор Д. А. Махат (Казахстан), доктор исторических наук, профессор А. С. Мусагалиев (Казахстан) и кандидат исторических наук, доцент Пылев А.И. (Россия).

На 463 страницах второго тома изложены сведения о тюркологах XX и XXI вв. на турецком и русском языках. К биографической информации об ученых прилагается библиография их основных научных работ.

Мировая общественность высоко оценила «Биобиблиографический словарь тюркологов Евразии».

«Первый том, вышедший в двух книгах в 2011 и 2013 годах, был посвящен вкладу российских ученых в тюркологию и получил высокую оценку специалистов из разных стран мира. Особенностью настоящего издания стало представление новых имен, появившихся на горизонте тюркологической науки в Казахстане и Кыргызстане в новейшее время. Составители выражают надежду, что появление очередного тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии станет не столько необходимым справочным изданием, сколько стимулом для дальнейшего развития тюркологических исследований как в Казахстане и Кыргызстане, так и на евразийском пространстве в целом», - отметил д иректор Центра евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Александр Колесников.



