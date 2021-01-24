Вышел тизер нового видеоклипа Димаша Кудайбергена на композицию «Golden»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел тизер нового видеоклипа Димаша Кудайбергена на композицию «Golden», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Клип на композицию «Golden» представит зрителям абсолютно новый и непривычный формат в творческом пути артиста.

«Творчество не должно иметь границ. Мы должны удивлять, ведь мы артисты. Это наша профессия», – прокомментировал предстоящий релиз Димаш.

Премьера музыкального видео «Golden» состоится совсем скоро. Композиция «Golden» доступна для прослушивания и покупки на всех музыкальных стриминговых платформах.

Напомним, первый онлайн-концерт Димаша Кудайбергена подарил поклонникам море хороших впечатлений. В связи с многочисленными откликами Dears, шоу будет транслироваться вновь 31 января в 20:00 по времени Нур-Султана.