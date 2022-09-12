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    Вышел тизер 12-минутного клипа Димаша Кудайбергена

    12 Сентября 2022, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 сентября на фан-встрече Димаша Кудайбергена с поклонниками в Алматы состоится премьера нового видео исполнителя «История Одного Неба» (The Story of One Sky). Об этом передает МИА «Казинформ».

    «12-минутное произведение Димаша Кудайбергена посвящено единству людей на нашей планете. Все мы делимся на расы, нации и религии, но все мы – дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь — это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире. Мы – дети одного Дома, одной Земли и одного Неба», - говорится в описании видео.

    Кадр из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Видео Димаш Кудайберген
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