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    Вышел новый документальный фильм о вкладе Казахстана в победу над фашизмом

    9 Мая 2020, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК представил документальный фильм «ТАҒДЫР және ТАҒЫЛЫМДЫ ТАРИХ». В нем рассказывается о вкладе Казахстана в победу над фашизмом и участии казахстанцев в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ».

    В фильме широко представлены интервью-воспоминания казахстанцев - защитников Брестской крепости, мнения и оценка историков о ходе боевых действий в зоне ответственности воинских частей, сформированных в Казахстане.

    В фильме используется уникальные кадры архивного интервью Халык Кахарманы Касыма Кайсенова, рассказ-воспоминание о водружении знамени победы над Рейхстагом его непосредственного участника Рахимжана Кошкарбаева.

    Фильм предназначен для широкой зрительской аудитории.

    Автор:

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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