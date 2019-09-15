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    Вышел из дома и не вернулся: столичные полицейские разыскивают пропавшего парня

    15 Сентября 2019, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские разыскивают Ануара Байзурова, который вышел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление криминальной полиции ДП Нур-Султана.

    «Устанавливается местонахождение Ануара Байзурова, который 6 сентября, примерно в 15:00 вышел из дома и не вернулся. Полицейскими заведено розыскное дело», - говорится в сообщении.

    Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего.

    «Данная работа находится на контроле у руководства столичного Департамента полиции. Также в поисках принимают участие волонтёры», - отметили в пресс-службе.

    Приметы без вести пропавшего Байзуров А.Т.: рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза карие, нос прямой. Был одет в кожаную куртку черного цвета, свитер красного цвета, брюки темные. Кроссовки черного цвета.

    Департамент полиции просит граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении гр. Байзурова А.Т. обратиться по тел. 71-61-94, 71-6022, 71-63-29. 8-771-191-91-91

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