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    Вышел документальный фильм «Ұлытау. Ұлық ұлыс»

    4 Ноября 2020, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 750-летия Золотой Орды вышел документальный фильм «Ұлытау. Ұлық ұлыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Qazaqstan tarihy».

    Историко-познавательный фильм о священных местах Улытау подготовил интернет-проект «Qazaqstan tarihy» АО «МИА «Казинформ». Главная цель документального фильма - популяризация и почитание сакральных мест в Улытау, унаследованных нашим народом, привлечение к этим местам туристов. Документальный фильм состоит из двух частей.

    В фильме представлены удивительные по своей красоте места Улытауского района Карагандинской области, сюжеты из мавзолеев Едиге, Токтамыса, ханской Орды, Джучи-хана, Алаша-хана и других исторических личностей, захороненных на вершине горы, носящей имя Едиге.

    Стоит отметить, что в прошлом году в ходе визита в Улытау Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой празднования 750-летнего юбилея Золотой Орды (Ұлық ұлыс), отметив, что необходимо на высоком уровне оказать почести Джучи хану. Также Глава государства отметил, что Улытау должен стать центром этнографического туризма.

    Благодаря этому в Улытау началось строительство историко-культурного комплекса рядом с мавзолеем Джучи хана. Проведены научно-реставрационные работы мавзолеев ханов Джучи и Алаша. Был построен визит-центр «Ұлытау», в скором времени ожидается сдача в эксплуатацию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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