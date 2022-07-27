Вышедшие из строя фонтаны восстанавливают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре Жамбылской области растет число фонтанов. За последние три года их количество выросло в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году на балансе КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» числились 16 фонтанов, их обслуживание обходилось тогда бюджету в 80 млн тенге. Сегодня в городе Таразе имеется 49 фонтанов.

«Есть проблемы с фонтанами в парках и скверах, - заметил на недавней встрече с журналистами аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Всего на территории областного центра имеется 49 фонтанов, при этом 13 из них вышли из строя. Основной причиной этого является отсутствие своевременного технического обслуживания».

В числе таких причин глава региона назвал несвоевременное техническое обслуживание фонтанов, хищение электропроводки, неорганизованность текущих ремонтных работ, замену водопроводных систем, проведение гидроизоляции.

«На сегодняшний день акиматом города утвержден и взят на контроль график работы действующих 36 фонтанов. Для восстановления вышедших из строя фонтанов разрабатывается сметная документация», - уточнил спикер.

Традиционно в Таразе начинается сезон фонтанов 1 мая, в День единства народа Казахстана.

В 2021 году получил вторую жизнь старинный фонтан возле Центрального стадиона. По уверениям старожилов, это чуть ли не самый первый городской фонтан, возведенный в послереволюционную эпоху. Фонтан был украшен изящными скульптурными фигурками журавлей. Тогда установление фонтана было ярким событием для небольшого города с населением в несколько десятков тысяч человек.

Для жаркого жамбылского климата фонтаны – не роскошь, а насущная необходимость. Струящиеся каскады воды, приносящие свежесть и прохладу, в Таразе были и 1 тыс. с лишним лет назад. И устанавливали их как во дворцах правителей, так и на городских площадях – для всего народа. Благо, водопроводы здесь были всегда. Вода для употребления жителями, для бань и фонтанов подавалась с гор по керамическим трубам, которые прокладывались на расстоянии до 2-3 км и плотно стыковались безо всякой сварки. Эти древние водопроводные трубы сегодня можно увидеть в областном музее.

Сегодня фонтаны стали неотъемлемой частью архитектурного облика областного центра, «изюминкой» парков, скверов, площадей и бульваров города, излюбленными местами отдыха горожан. Количество фонтанов в Таразе заметно возросло в 2015 году, в год празднования 550-летия Казахского ханства. Многие городские фонтаны полностью преобразились. В сквере рядом с парком Рыскулбекова появился самый длинный в Казахстане фонтан «Желтоксан толкыны», а в сквере Атшабар, который сейчас стал Молодежным, установлен каскадный фонтан.