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    • Вышедшая из строя на установке Болашак часть трубы отправлена на экспертизу – министр энергетики

    14 Августа 2022 13:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Растрескавшаяся и вышедшая из строя на установке комплексной подготовки нефти «Болашак» часть трубы отправлена на экспертизу за границу. Об этом в ходе визита в Атыраускую область сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оборудование на заводе «Болашак», где идет подготовка к экспорту нефти Кашагана, достаточно долго простаивало. Сперва строили установку, затем был простой, связанный с трубой. Это старые проблемы, еще с 2012 года. Агрессивная среда, высокое содержание сероводорода. Кусок аварийной части трубы вырезали и отправили на экспертизу за границу. Мы сейчас ожидаем заключения, в котором будет указана причина возникновения трещины. Весь комплекс сейчас подлежит проверке. Это примерно 24 трубы, проверяются все. Затем решение будет принято. Пока завод может работать без установки предварительного отбора газа Slug Catcher. Запасные части и расходные материалы есть в наличии», – сообщил Болат Акчулаков.

    Как ранее сообщалось, подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа.


    Фото: primeminister.kz




    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия #Нефть #Минэнерго РК
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