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    Вышедшая из берегов река подтопила дома в городе Кульсары

    21 Апреля 2022, 10:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области, вышедшая из берегов река Жем, подтопила дома в городе Кульсары. Проводятся работы по предупреждению дальнейшего подтопления населенного пункта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 апреля в 05:57 часов в связи с повышением уровня воды в реке Жем в 7-ом ауле города Кульсары Жылыойского района подтопило три дворовых территории. Эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей. Они были расселены по родственникам.

    Для защиты домов 7-го аула на наиболее опасном участке проводятся работы по возведению земляного вала и укладки мешков с песком. В работах принимают участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, местных исполнительных органов, районного отдела полиции и крупных предприятий Жылыойского района. Всего 92 человека и 24 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана Общество МЧС
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