Вышедшая из берегов река подтопила дома в городе Кульсары

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области, вышедшая из берегов река Жем, подтопила дома в городе Кульсары. Проводятся работы по предупреждению дальнейшего подтопления населенного пункта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 апреля в 05:57 часов в связи с повышением уровня воды в реке Жем в 7-ом ауле города Кульсары Жылыойского района подтопило три дворовых территории. Эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей. Они были расселены по родственникам.

Для защиты домов 7-го аула на наиболее опасном участке проводятся работы по возведению земляного вала и укладки мешков с песком. В работах принимают участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, местных исполнительных органов, районного отдела полиции и крупных предприятий Жылыойского района. Всего 92 человека и 24 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.