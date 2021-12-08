Выше республиканского уровень цифровой грамотности у жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в стране поэтапно повышают уровень цифровой грамотности населения. К 2022 году данный показатель должен составлять 83 процента. Уже сейчас можно сказать, что на востоке Казахстана уровень цифровой грамотности стал выше республиканского показателя и составил 84,1 процент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Общение в мессенджере, онлайн платежи, электронные услуги – все это становится частью повседневных дел современного человека. Цифровизация, интенсивно вошедшая в жизнь казахстанцев с принятием государственной программы «Цифровой Казахстан», создает новую модель экономики, в которой оцифрованы не только базовые отрасли и бизнес, но и вся жизнь общества.

Например, портал электронного правительства работает для того, чтобы граждане имели быстрый доступ к государственным услугам, в частности подачи заявлений, получении справок, лицензий, постановки на учет, регистрации и другим операциям. Государственные органы, а также многие другие организации, например, банки и почта, также переводят свою работу в электронный формат, избавляясь от бумажного документооборота.

Как сообщила в ходе пресс-конференции руководитель управления цифровизации и архивов ВКО Марина Гагарина, для того, чтобы повысить уровень цифровой грамотности населения, в Восточном Казахстане проходит обучение по пяти программам. Это дает соответствующие результаты. Так, в этом году было оказано 9,7 млн государственных услуг, в том числе 9,6 млн или 98,7 процентов услуг в электронном формате. В регионе действуют 578 уголков самообслуживания создано 22 центра оказания электронных услуг.

Помимо этого, завершена работа по оцифровке инженерных сетей во всех районных центрах, региональная геоинформационная система интегрирована с автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра и системой Единого государственного кадастра недвижимости. В системе зарегистрировано более 120 тысяч пользователей. Было получено 64 млн обращений к порталу.

«Принимаемые меры влияют на уровень удовлетворенности использования населением алгоритмов получения государственных услуг в электронном формате», – сообщила Марина Гагарина.