Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Выше 40 градусов поднялась температура воздуха в СКО

    13 Июля 2023, 12:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в минувшую среду температура воздуха поднялась выше 40 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя директора филиала РГП «Казгидромет» Наталии Левиной, температура воздуха 40 и выше градусов относится к стихийным гидрологическим явлениям. Происходит такое достаточно редко.

    12-го июля автоматические метеостанции в Тимирязево, Тайынше, Рузаевке и Булаево зафиксировали от 40 до 40,8 градуса. В Чкалово Тайыншинского района столбик термометра поднялся до 41,4 градуса.

    В Петропавловске воздух прогрелся до 40 градусов.

    Ранее синоптики сообщали, что почва по области местами раскалилась до 60 градусов.

    По прогнозам филиала «Казгидромет», в ближайшие сутки в регионе ожидается дождь и гроза.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шторм ожидается в Казахстане
    Жара до 36 и ветер: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
    Мы не люди что ли – жители СКО требуют ремонта республиканской дороги
    Три дороги не принял у подрядчика акимат Петропавловска
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    5 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане