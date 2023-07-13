Выше 40 градусов поднялась температура воздуха в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в минувшую среду температура воздуха поднялась выше 40 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя директора филиала РГП «Казгидромет» Наталии Левиной, температура воздуха 40 и выше градусов относится к стихийным гидрологическим явлениям. Происходит такое достаточно редко.

12-го июля автоматические метеостанции в Тимирязево, Тайынше, Рузаевке и Булаево зафиксировали от 40 до 40,8 градуса. В Чкалово Тайыншинского района столбик термометра поднялся до 41,4 градуса.

В Петропавловске воздух прогрелся до 40 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что почва по области местами раскалилась до 60 градусов.

По прогнозам филиала «Казгидромет», в ближайшие сутки в регионе ожидается дождь и гроза.