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    Выселять домашних тиранов из дома предлагает МВД

    21 Апреля 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил ряд предложений в целях профилактики бытового насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ввести меру наказания административной ответственности - привлечение к общественным работам. Предусмотреть возможность временно выселять агрессора из дома. Проведение психокоррекционной работы с агрессором и жертвой», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

    С предложениями ведомства согласился глава Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

    «Ситуация сейчас такая, что агрессор остается дома, а женщина с детьми, наоборот, уходит. Наверное, имеет смысл. Депутаты готовы поддержать любые рациональные предложения. Но всегда должен быть научный подход. Нужно посмотреть, какова потом будет правоприменительная практика. Потому что мы очень часто меняем законодательство и без дальнейшей реализации норм», - подчеркнул депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека МВД РК Общество
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