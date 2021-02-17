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    Вырубка деревьев у магазина Sulpak в Алматы: дело направлено в прокуратуру

    17 Февраля 2021, 11:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы прокомментировали окончание уголовного дела по факту вырубки деревьев у магазина «Sulpak», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время отчетной встречи с населением у акима Алматы Бакытжана Сагинтаева поинтересовались, какую ответственность понесли виновные в вырубке деревьев около магазина «Sulpak».

    «Производство по данному уголовному делу окончено. По статье 300 УПК РК дело направлено в прокуратуру с обвинительным уклоном», - ответил на вопрос начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

    Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Суды Происшествия Экология Генпрокуратура МВД РК
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