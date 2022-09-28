Выросло количество внутренних туристов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие текущего года количество внутренних туристов достигло 3,6 млн человек, что выше показателей прошлого года на 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были непростые времена в период пандемии, и начиная с прошлого года туристская отрасль начала восстанавливаться. Основные показатели внутреннего туризма продолжают расти второй год подряд. По итогам прошлого года зафиксирован рекорд по количеству внутренних туристов, который составил 6,9 млн человек, что даже выше допандемийного периода. За первое полугодие текущего года эта цифра составляет 3,6 млн человек, что выше на 50% показателя аналогичного периода прошлого года. К концу года мы ожидаем рост внутренних туристов до 8 млн человек», - сообщил председатель комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта РК.

По его словам, в сравнении к допандемийному уровню вырос и объем услуг, оказываемый местами размещений. Если по итогам полугодия 2019 года объем услуг составлял 51 млрд тенге, то в текущем периоде показатель увеличился на 30%, составив 68 млрд тенге.

Заполняемость мест размещений по итогам 6 месяцев текущего года составляет 28,2%, что выше показателя 2019 года (27%). В ведомстве прогнозирут, что к концу года заполняемость составит более 32%. По итогам полугодия номерной фонд составляет более 199 тысяч койко-мест. До конца года ожидается 203 тысяч койко-мест.