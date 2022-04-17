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    Выросло число пострадавших от укуса клещей в Шымкенте

    17 Апреля 2022, 20:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе начались весенние дезинфекционные мероприятия силами центра дезинфекции и ветеринарной службы. Обработка против клещей будет длиться до 30 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

    На сегодняшний день по городу зарегистрировано 22 случая обратившихся за медицинской помощью с укусами клещей. В сравнении с прошлым годом за этот период отмечается рост пострадавших от укусов клещей в три раза (2021г. – 7 случаев).

    Город Шымкент является эндемичным регионом по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой.

    Для профилактики заболевания в городе ежегодно проводится противоклещевая обработка зоны санитарной защиты вокруг населенных пунктов, а также обработка животных, помещений для скота и буферных зон.

    «Обращаемся к жителям города с просьбой провести механическую очистку прилегающей территории, помещений для скота, необходимо вывезти навоз с места проведения обработки, то есть создать условия для качественной дезинфекции, с целью предотвращения приумножения клещей и заболеваемость ККГЛ среди людей», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

    По городу Шымкент за 2021 год зарегистрировано два случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки. За 3 месяца 2022 года случаев не зарегистрировано.

    Напомним, весной начинается сезон клещевого энцефалита. О симптомах вируса и как уберечь себя от клещей - читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Шымкент
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