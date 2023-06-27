Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Вырастут ли цены на бензин АИ-95 в Казахстане

    27 Июня 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прогнозируется возможный рост цен на бензин марки АИ-95 в связи с летним сезоном отпусков. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается бензина АИ-92, необходимый объем мы зарезервировали. У нас запас на 23 дня на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по АИ-92 нет. Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен. Но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

    По его словам, в Министерстве пытаются держать ситуацию на контроле. Проведены соответствующие совещания с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Энергетика Астана Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как изменятся тарифы на комуслуги в Алматы
    Как пересчитали тарифы в Павлодарской области
    24 тонны бензина пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан
    Подорожает ли рис в Казахстане – ответ министра сельского хозяйства
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне