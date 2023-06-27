Вырастут ли цены на бензин АИ-95 в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прогнозируется возможный рост цен на бензин марки АИ-95 в связи с летним сезоном отпусков. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается бензина АИ-92, необходимый объем мы зарезервировали. У нас запас на 23 дня на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по АИ-92 нет. Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен. Но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, в Министерстве пытаются держать ситуацию на контроле. Проведены соответствующие совещания с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации.