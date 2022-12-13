Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В районе имени Беимбета Майлина в Костанайской области реализуется ряд крупных инвестпроектов, среди которых проект по выращиванию форели и осетровых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Юбилейное Каратомарским рыбопитомником «FISH Estate» организовано инкубирование икры сиговых, карповых пород рыб, выращивание форели и осетровых. Стоимость проекта - 40 млн тенге, проектная мощность – выращивание товарной рыбы в объеме 20 тонн в год»,- сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций аким района К. Муржакупов.

Также в районе имени Беимбета Майлина ТОО «ЖК «Ленинское» продолжает модернизацию и расширение действующего свиноводческого комплекса под селекционно-генетический центр с дальнейшей переработкой собственного сырья. Мощность комплекса - 30 тысяч голов в год. В этом году в рамках программы «АгроБизнес» предприятием уже получен первый транш в сумме 500 млн тенге на пополнение оборотных средств.

Здесь также налажен выпуск товарного бетона и изготовление железобетонных изделий, а также проект по установке системы орошения сельскохозяйственных культур в одном из предприятий на площади свыше 2 тысячи гектаров на сумму более 2 млрд тенге.

В целом, по ключевым показателям социально-экономического развития экономика района Беимбета Майлина имеет стабильную тенденцию роста.

«Объем промышленной продукции вырос на 12%, сельского хозяйства на 64%, инвестиций в основной капитал на 25%, строительных работ на 31%, розничного товарооборота на 15%, поступления налогов в бюджет района увеличились на 12%»,- добавил К. Муржакупов.

Стоит отметить и развитие сферы промышленности, ведь район Беимбета Майлина занимает третью позицию (8,6%) по удельному весу в объеме промышленной продукции, после городов Костанай и Рудный.

«За отчетный период текущего года объем промышленной продукции района достиг 172 млрд тенге, что на 12% превышает аналогичный уровень прошлого года. Индекс физического объема составил 110% за счет увеличения объемов производства сплава Доре на 16% (6 294,5 кг) и медного концентрата на 67% (16 тыс. тонн). Градообразующим предприятием АО «Варваринское» произведено продукции на 161 млрд тенге, что составляет 94% от всей продукции района, при этом к уровню прошлого года рост составил 114%», — заключил районный аким.

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