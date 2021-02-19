Выращиванием лимонов занялись сельчане в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Меркенского района активно развивают тепличное хозяйство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Меркенском районе 42 теплицы по выращиванию разных культур функционируют круглый год, фермеры занимаются огурцами, помидорами, клубникой.

Житель села Актоган Данияр Абдразак решил заняться выращиванием лимонов. В 2018 году молодой предприниматель построил теплицу и выращивал огурцы, однако был нацелен на получение большего дохода. И, когда региональная Палата предпринимателей «Атамекен» провела в районе семинар с предложением выращивать лимоны, Данияр Абдразак почувствовал, что нашел свое дело.

Среди огурцов он посадил 25 саженцев лимона, осваивал методы ухода за ними. Уже сейчас он получает урожай, в будущем планирует обеспечивать лимонами весь регион.

Впервые идея о выращивании лимонов в теплице пришла к нему после практики в Южной Корее.

«Я подсчитал разницу между расходами и доходами и понял, насколько это выгодно. Наш климат похож на климат Кореи. Единственное различие – там влажность почвы выше. Но у нас почва плодороднее. У меня есть скот, поэтому дополнительных удобрений не нужно. Кизяк и перегной эффективны для того, чтобы удобрять растения. Пока посадил 25 саженцев, привезенных из Ташкента. Стоимость каждого 4 500 тенге», - говорит Данияр Абдразак.

При поддержке управления предпринимательства Данияр Абдразак защитил проект по выращиванию лимонов как инновационный и, выиграв безвозвратный грант в размере 2,5 млн тенге, приобрел всё необходимое.

«Лимон будет плодоносить в полную силу только через несколько лет. В 2019 году я собрал 5 - 6 лимонов с одного дерева. Пока удаляю цветы и создаю условия для того, чтобы саженцы окрепли. Через несколько лет каждое дерево будет давать по 50 - 60 килограммов урожая», - поделился он планами на будущее.

Тем не менее, пока выращивание огурцов позволяет фермеру покрывать большую часть расходов на содержание теплицы.

«В конце 2019 года я поставил свой первый рекорд по огурцам. За сезон собрал три тонны. Возле дома посадил клубнику сорта «Альбион», который отличается крупными ягодами и высокой продуктивностью. Это позволит расширить агробизнес», - рассказал молодой предприниматель.

Четыре фермера в Меркенском районе последовали примеру Данияра, воспользовались государственной поддержкой и посадили сто лимонных саженцев каждый. В скором времени лимоны начнут плодоносить и принесут предпринимателям хороший доход.

«Сейчас килограмм лимона на жамбылском рынке стоит 1 000 тенге, а в период карантина цена повысилась до 2 000 тенге», - отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.