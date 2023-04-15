Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Актюбинской области осваивают выращивание новой зерновой и кормовой сельскохозяйственной культуры сорго. Семинар по основным агротехническим приемам возделывания этой культуры был организован по инициативе филиала Ассоциации фермеров Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не содержащее глютена сорго все чаще встречается на полках магазинов здорового питания. В странах европейского континента активно его возделывают на силос. Интерес животноводов к культуре возрос с появлением гибридов, содержащих меньше танинов и глюкозида, опасного для жвачных. В итоге сорго стало привлекать внимание и актюбинских аграриев. Ведь культура более засухоустойчивая и может возделываться там, где выращивание других растений без полива нецелесообразно.

«Актюбинская область находится в довольно-таки засушливой зоне, количество осадков здесь минимальное и соответственно спектр культур тоже минимальный. Такие традиционные культуры как ячмень, яровая пшеница они имеют довольно-таки слабую корневую систему, которая составляет примерно 1,2 метра, а у сорго она 2,5 метра. Это мощная корневая система, которая тянет воду из нижних слоев. К тому же, убранное на зерно сорго оставляет в поле неплохой объем пожнивных остатков, который положительно сказывается на повышении плодородия», — пояснил руководитель оренбургской компании по продвижению проекта безтанинового зернового сорго Дмитрий Караулов.

По Актюбинской области в Уилском районе два хозяйства — «Ербазы» и «Азат», в Кобдинском — «BS-Agro» и Алгинском районе — «Камел» третий год занимаются выращиванием сорго.

«К примеру, в Уилском районе хозяйство «Ербазы» начинало с 80 га, сегодня посевные площади они довели до 400 га. Это очень питательная культура для скота на откорме и в молочном хозяйстве. И сама норма высева весьма экономичная. Если пшеницу на гектар 100 кг высеваешь, здесь на гектар надо 5-10 кг сорго. Причем при субсидировании сельскохозяйственных культур фермерские хозяйства могут получить на него субсидии», — сказал председатель филиала Ассоциации фермеров Казахстана Берик Сариев.

В ходе семинара предприниматели обсуждали особенности технологии выращивания сорго, а также затронули ценообразование и реализацию выращенной продукции. Отмечается, что в странах Африки и Азии сорго употребляют в виде крупы и муки, производят из него напитки.