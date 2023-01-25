Выработать долгосрочную стратегию по поддержке региональных СМИ призвал Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов назвал главные вызовы, стоящие перед казахстанскими региональными печатными изданиями в ходе открытия форума региональных печатных изданий в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство совместно с местными исполнительными органам будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. При этом мы должны четко понимать, что перед данной отраслью стоит ряд вызовов и системных вопросов. Главный из них – будущее региональных печатных изданий и определение основных трендов их развития. Министерство, (информации и общественного развития - прим. автора) как уполномоченный орган совместно с заинтересованными государственными органами должно выработать долгосрочную стратегию и конкретные механизмы по поддержке региональных СМИ», - сказал Алтай Кульгинов в своем приветственном слове на форуме.

«Не секрет, что в настоящее время печатные издания столкнулись с рядом вызовов времени, имеются определенные трудности. Мы это видим. Подобный тренд наблюдается не только в отечественном медиа-пространстве, но и на глобальном уровне. В этом плане особую значимость представляют вопросы востребованности и интереса населения не только к газетам, но в целом к печатным изданиям», - добавил вице-премьер.

Алтай Кульгинов при этом считает, что бурное развитие средств массовых коммуникаций и особенно различных онлайн-платформ и мессенджеров представляют пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме-онлайн.

«Однако думаю, что многие согласятся что в постинформационной эре негативную роль стал играть стремительный рост различного рода фейковой информации и откровенной дезинформации. Поэтому для всех нас очевидным является тот факт, что традиционные СМИ соблюдают такие незыблемые принципы как достоверность, содержательность и объективность публикуемого контента», - заявил спикер.

«В этом ключе мы готовы и дальше оказывать всяческую поддержку региональным журналам и газетам. Нам следует всегда осознавать огромную роль печатных изданий в формировании принципов интеллектуальной нации. Именно газеты и журналы наряду с литературными изданиями прививают любовь к чтению с самого детства. Культ читающей нации, на наш взгляд, является неотъемлемым элементом в формировании интеллектуального кода любой страны. Несомненно, нам всем следует помнить об этом», - подчеркнул А. Кульгинов.



