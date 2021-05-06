Выработаны предложения по улучшению онлайн-аукционов на недропользование в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК выработало предложения по улучшению процесса проведения онлайн-аукционов по предоставлению права на разведку и добычу. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проведения двух аукционов, нами, министерством, выработаны предложения по улучшению процесса проведения аукционов», - сказала Жанат Жахметова.

По ее словам, в настоящее время планируется инициировать следующие поправки в законодательство:

- гарантийный взнос в размере стартовых подписных бонусов;

- предоставление права приобретения второму участнику (в случае отказа победителя);

- снятие ограничения на проведение 2 раза в год.

«Это позволит нам увеличить конкуренцию и частоту проведения аукционов. Данные поправки еще не прошли необходимые процедуры согласования, в ближайшее время мы начнем обсуждать их с отраслевыми сообществами», - добавила Жанат Жахметова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование. Было проведено уже два аукциона. На второй электронный аукцион было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге.