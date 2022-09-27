Выработаны механизмы взаимодействия потребителя и предпринимателя на рынке стран ЕАЭС

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Механизмы добросовестного взаимодействия потребителя и предпринимателя на рынке стран ЕАЭС выработаны по итогам дискуссионной сессии Международного форума «Антиконтрафакт-2022» в Бишкеке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«В современных условиях необходимо повысить уровень доверия между участниками потребительского рынка, обеспечить надежную защиту прав граждан, создать для них благоприятные условия, – сказала директор департамента санитарных фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова. – Лучшим ответом на экономические вызовы должно стать формирование ответственных профессиональных сообществ, учитывающих интересы потребителя».

По словам Натальи Жуковой, кризисные явления в глобальной экономике не должны отразиться на уровне защиты прав граждан в ЕАЭС, для этого сейчас созданы все условия.

Представители бизнес-ассоциаций, государственных и общественных органов и организаций стран ЕАЭС, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии рассмотрели тенденции и перспективы развития саморегулирования бизнеса в интересах потребителей, передовой практический опыт применения добровольных стандартов производства и маркетинга как важнейшего элемента защиты потребительского рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции.

Отмечена значимость инициированной на площадке комиссии работы по определению общих подходов стран ЕАЭС к защите прав потребителей в электронной торговле.

Участниками принято решение продолжить сотрудничество по выработке альтернативных онлайн-механизмов урегулирования потребительских споров как важного элемента добросовестной деловой практики. Эта работа направлена на реализацию Программы совместных действий стран ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.

На сессии подписано Соглашение о сотрудничестве в целях развития эффективных добросовестных взаимоотношений на потребительском рынке между руководством союза производителей соков, воды и напитков Евразии и Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

Наталья Жукова подчеркнула, что ЕЭК уделяет большое внимание выработке новых механизмов консолидации усилий участников потребительского рынка, направленных на повышение качества продукции, производимой в странах ЕАЭС.



