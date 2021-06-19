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    Выпускники школы встретились с семьей врачей в Акмолинской области

    19 Июня 2021, 14:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня медицинского работника в рамках проекта «Тәуелсіздік тарландары» в городе Есиль прошла встреча выпускников средней школы №3, обладателей знака «Алтын белгі» с семьей Жагапаровых, являющихся представителями самой благородной профессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Основной целью встречи является воспитание казахстанского патриотизма, активное продвижение ценностей труда, популяризация деятельности граждан, самоотверженно трудящихся в различных сферах и внесших вклад в развитие страны.

    Марат Жагапаров почетный житель Есильского района, врач-хирург с 45-летним стажем, который много лет работает в хирургическом отделении центральной районной больницы. На его счету множество спасенных жизней. За свой труд и профессионализм награжден многочисленными наградами и благодарственными письмами областного и районного уровней.

    Его супруга, Гульшара Абдуалиевна также посвятила свою жизнь медицине, является врачом-фтизиатором со стажем работы более 40 лет.

    Супруги воспитали двух сыновей. Старший сын пошел по стопам родителей. В настоящее время работает врачом травматологом-ортопедом, заведующим отделением детской больницы в Костанае.

    В ходе встречи семья врачей рассказала молодым людям о своем жизненном и профессиональном пути, дала советы и наставления.

    «Для вас сейчас наступает ответственный период, связанный с одним из самых важных экзаменов в жизни, выбором будущей профессии и вхождением в самостоятельную жизнь. Пусть новый путь станет для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго», - сказали супруги Жагапаровы.

    На сегодня население области получает медицинскую помощь в 530 медицинских организациях, где трудятся почти 12 тысяч человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область День медицинского работника Регионы Казахстана Общество
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