Выпускники школы подарили дом многодетной матери в Туркестанской области

СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Выпускники школы 2000 года Созакского района решили сделать доброе дело - подарить жилье малоимущей семье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Под руководством депутата Созакского районного маслихата Берика Турганбаева и акима села Созак Батырхана Аяпова с помощью выпускников 1983 года рождения, достигших 20 лет окончания школы в селе Созак, одинокой женщине шестерых детей Баян Нурмаганбетовой построили новый дом. Кроме того, бывшие учащиеся, окончившие в 2000 году школу сельского округа Жуантобе проложили дорогу на 500 метров.

Также, перед сельской мечетью ими проложена трасса и произведена система освещения. Строится столовая на 100 человек.

По инициативе волонтеров и при поддержке жителей села Жуантобе также будет возведена в Созакском районе еще одна жилплощадь для малообеспеченной семьи.

Отмечается, в районе такие благотворительные мероприятия стали уже традицией. Ежегодно выпускники школ вносят свой вклад в благоустройство родного края.