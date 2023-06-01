Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 20 выпускников средних школ за экстремальную езду на автомобилях доставили в полицию. В полицию приглашены и их родители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях было распространено видео, на котором зафиксировано, как по улице едет кортеж машин. Находящиеся в автомобилях несовершеннолетние парни во время движения наполовину высовываются из окон машин, размахивают руками, переговариваются друг с другом. На видео отреагировали в ДП Атырауской области.

«Водители 10 автомобилей, на которых передвигались по улицам выпускники, выявлены. Они будут наказаны в соответствии с правилами дорожного движения по статье 593 КоАП РК. В отделение полиции также доставлены 20 выпускников школ, находившихся в машинах и грубо нарушавших правила. В полицию приглашены и родители выпускников. Проводится сбор соответствующих документов. Родители будут наказаны в административном порядке»,- сообщили в пресс-службе ДП области.



