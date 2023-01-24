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    Выпускники программы «Болашак» вошли в список лучших ученых мира

    24 Января 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рейтинг «2 % самых авторитетных ученых мира» (World's Top 2 % Scientists), который составляют аналитики Стэнфордского университета, согласно последним данным научного издательства Elsevier, опубликованного 3 ноября 2022 года, вошли три выпускника программы «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    Исследователи Стэнфордского университета ежегодно составляют рейтинг лучших ученых мира на основе библиометрического исследования. Исследование представляет собой две базы данных. В первом рейтинге представлены самые цитируемые ученые за всю карьеру, во втором – самые цитируемые ученые за последний год.

    Номинанты отбирались по высоким показателям публикационной активности и цитируемости авторов в базе данных Scopus.

    Академик НАН РК, доктор физико-математических наук, профессор Ратбай Мырзакулов вошел состав обоих списков, как наиболее цитируемый ученый за 2021 год, так и в список самых цитируемых ученых в мире на протяжении всей карьеры.

    «Цитируемость работ говорит о высокой оценке результатов научной деятельности со стороны коллег. Мои научные труды в области астрофизики, гравитации, космологии и теории солитонов получили высокую цитируемость. Думаю, это послужит хорошим примером для молодых ученых», - отметил выпускник программы «Болашак» Ратбай Мырзакулов.

    Также в рейтинге лучших ученых за 2021 год отметили двух ученых-болашаковцев – Нурлана Оразалина и Сарсенбека Монтаева.

    Стипендиат программы «Болашак» – Сарсенбек Монтаев разрабатывает новые технологии в производстве строительных материалов. Сарсенбек прошел научную стажировку в Японии по специальности «Нанотехнологии».

    «Для меня вхождение в список самых лучших ученых мира дает огромную возможность интегрироваться с мировым ученым сообществом и отличную мотивацию для дальнейшего совершенствования моего научного направления», - поделился Сарсенбек Монтаев.

    Выпускник программы, ученый Нурлан Оразалин также вносит вклад в развитие казахстанской науки.

    «Мне было очень удивительно и приятно узнать о включении в ТОП 2 % самых цитируемых ученых мира. Это результат многолетней и системной работы. Темы моих научных публикаций корпоративное управление, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов. Отрадно, что ученые со всего мира цитируют мои научные публикации», - отметил ассистент профессор бухгалтерского учета и финансов Университета КИМЭП, выпускник «Болашак» Нурлан Оразалин.


    Фото: facebook.com/gylym.jogarybilim

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Наука Болашак
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