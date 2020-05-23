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    Выпускники подарили дом многодетной семье в Туркестанской области

    23 Мая 2020, 05:28

    ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Выпускники 2000 года школы-лицея имени Абая Тюлькубасского района подарили в райцентре 5-комнатный дом нуждающейся многодетной семье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Семья Хажибековых долгие годы нуждалась в своей жилплощади, и вот теперь они благодарят выпускников, которые также отметили свое 20-летие во время священного месяца Рамазан. До сих пор семья проживала на съемной квартире в районном центре. Пособие по инвалидности главы семейства и адресная социальная помощь – единственный доход в семейный бюджет.

    Собравшиеся выпускники поздравили новоселов, пожелали им семейного счастья. А также передали благотворительную эстафету уже выпускникам 2001.

    Подобные мероприятия в районе не редкость. Последние два года подряд выпускники школы - лицея им. Абая 1998 и 1999 годов также собрав средства, подарили жилплощадь двум матерям - одиночкам.

    Отмечается, по инициативе акима области Умирзака Шукеева в рамках проекта «Камкорлык» 93 нуждающихся семьи в Тюлькубасском районе получают всестороннюю поддержку акимату района и за счет спонсоров. На сегодня еще две малообеспеченные семьи стали владельцами нового жилья благодаря благотворительному проекту и щедрым меценатам.

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    Туркестанская область Благотворительность Общество
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