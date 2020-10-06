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    Выпускники педагогических вузов приехали работать в села ЗКО

    6 Октября 2020, 02:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 46 молодых учителей отправились работать в села Казталовского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для решения проблемы дефицита педагогических кадров в этом году в школы Казталовского района трудоустроены 46 молодых учителей. Всего 2020-2021 учебном году в 38 школах Казталовского района обучаются 5 306 учеников.

    Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, были рассмотрены несколько форматов обучения. В четырех школах уроки ведутся в дистанционном режиме, в остальных школах - на традиционной очной основе.

    «Из 293 выпускников 102 были удостоены вузовских грантов. 28 школьников нашего района стали обладателями знака «Алтын белгі «. В этом году проводится реконструкция школ, которые ранее были признаны аварийными. Это школа имени А. Оразбаевой в селе Сарыкудук. Школа будет сдана в эксплуатацию в этом году. 660 учеников школы будут обеспечены новыми, современными условиями для получения образования», - отметил аким Казталовского района Альберт Есалиев.

    Кроме того, в селе Болашак в средней школе имени А. Байтурсынова, где обучается 461 школьник, проведен капитальный ремонт на 396 миллионов тенге. Школа имени А. Хусаинова на 108 мест в селе Жулдыз также признана аварийной. На строительные работы подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость проекта - 478 миллионов тенге.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Образование Вузы Занятость
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