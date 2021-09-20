Выпускники магистратуры зарабатывают на 35% больше бакалавров – эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (АО «ЦРТР») провели исследование по размерам пенсионных отчислений выпускников 2017 года, в ходе которого выявили, что спустя три года после завершения учебы выпускники магистратуры зарабатывают в среднем на 35% больше выпускников бакалавриата, а наивысшая заработная плата – у магистров делового администрирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Исследования проводились на основе информации Министерства образования и науки РК о 120 тысячах выпускников 2017 года, которая использовалась для составления рейтингов университетов в 2018 году, а также с учетом их пенсионных взносов за анализируемый период.

«Из общего количества выпускников 105,4 тысячи человек завершили бакалавриат, в том числе 77,5 тысячи – очную форму обучения, 13,8 тысячи – магистратуру, 858 человек – резидентуру и докторантуру. Отмечу, что по состоянию на август 286 человек от общего числа выпускников скончались, а 773 числятся выбывшими из Казахстана», – сообщил директор Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Аналитик отметил, что большинство учащихся к моменту выпуска уже успели поработать. Так, в 2016 году у 44,3 тысячи будущих выпускников бакалавриата (42%) уже имелись пенсионные взносы, а среди магистров отчисления были у 8,8 тысячи человек (63,8%).

«Таким образом, за год до выпуска опыт официальной работы имели 53,7 тысячи человек (44,8%). В 2017 году это количество выросло до 78,4 тысячи человек (65,3%), а в 2018 – до 87,8 тысячи человек (73%). Совокупно после завершения обучения за 2017-2020 годы хотя бы один раз имели официальные пенсионные отчисления 104,9 тысячи человек, или 87% выпускников», – рассказал Дмитрий Шумеков.

Так, проведенный анализ пенсионных отчислений цензурированной выборки (из расчета средней годовой заработной платы были исключены по 5% выпускников с максимальными и минимальными её объемами) выпускников 2017 года показал, что наибольший прирост заработной платы имеют завершившие докторантуру PhD. В период с 2017 по 2020 годы ее значение выросло в 2,5 раза.

Меньше всего выросла средняя заработная плата у выпускников заочного бакалавриата – в 1,7 раза, а у бакалавров, завершивших очную форму обучения, она выросла в два раза, в то время как у магистров зарплата выросла в 1,8 раза.

В абсолютных значениях средний доход выпускника докторантуры в 2020 году составил 330,3 тысячи тенге, магистратуры – 227,7 тысячи у завершивших очную форму обучения и 579,3 тысячи – заочную, бакалавриата – 165,1 тысячи у очников и 187,9 тысячи – у заочников.

«Таким образом, спустя три года после завершения обучения заработная плата магистров, но уже без разделения на очную и заочную формы обучения, составляет в среднем 230,5 тысячи тенге, что на 35% выше аналогичного показателя среди выпускников бакалавриата. У выпускников докторантуры она составляет 336,5 тысячи тенге, что на 97% выше, чем у бакалавров (170,8 тысячи тенге) и на 46% выше, чем у магистров», – сообщил аналитик.

В разрезе направлений подготовки среди бакалавров наибольшая заработная плата сложилась среди завершивших обучение по направлению «5B100000 Военное дело и безопасность», где она составила в 2020 году в среднем 268,5 тысячи тенге.

Кроме того, сравнительно высокая заработная плата у выпускников по направлению «5B130000 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – 207,9 тысячи тенге, а также «5B070000 Технические науки и технологии» – 200,9 тысячи тенге. Наименее высокая заработная плата сложилась у выпускников «5B120000 Ветеринария» – 129,6 тысячи тенге, а также «5B080000 Сельскохозяйственные науки» – 130,6 тысячи тенге.

Среди выпускников бакалавриата в разрезе конкретных специальностей наибольшую заработную плату получают окончившие «5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» – более 1 млн тенге. Кроме них, высокая, хотя и в разы меньшая заработная плата у выпускников «5B070800 Нефтегазовое дело» (338,4 тысячи тенге), «5B071500 Морская техника и технологии» (298,7 тысячи), «5B070700 Горное дело» (276,1 тысячи), «5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (257,4 тысячи), «5B100200 Системы информационной безопасности» (268,5 тысячи).

Что касается магистров, то наибольшая заработная плата – у завершивших обучение по «6M052000 Деловое администрирование» (614,8 тысячи тенге), «6M051400 Связь с общественностью» (500,7 тысячи), «6M070700 Горное дело» (391,6 тысячи), «6M070800 Нефтегазовое дело» (386 тысяч тенге), «6M070400 Вычислительная техника и программное обеспечение» (374,7 тысячи тенге).

Касательно университетов Дмитрий Шумеков сообщил, что лидерами по уровню заработных плат выпускников являются алматинские КБТУ (415,6 тысячи тенге), КИМЭП (380,4 тысячи тенге), Академия гражданской авиации (347,6 тысячи тенге), МУИТ (327,8 тысячи тенге), а также Финансовая академия в г. Нур-Султане (325,4 тысячи тенге).