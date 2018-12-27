Выпускники каких специальностей чаще меняют профессию в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рейтинга, составленного Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Минобразования и науки РК среди вузов Казахстана, было выявлено что 35,4% выпускников работают не по специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рейтинг проводился по следующим критериям: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников. В ходе проведённого рейтинга было выявлено, что 35,4% выпускников работают не по специальности, а 40% выпускников не трудоустроились в течение 12 месяцев. Аккредитацию не имеют 430 образовательных программ, зарубежную аккредитацию образовательных программ имеют только 31 вуз. Трудоустройство выпускников разных специальностей на уровне ниже 50% имеют 68 вузов. Средний процент трудоустройства по 92 специальностям 67,4%, тогда как минимальный уровень зафиксирован по специальности «Таможенное дело» 41%. Также исследование показало отсутствие возможности у большинства студентов выбрать дисциплины и педагогов, как это должно быть при Болонской системе», - сказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.



Он отметил, что по результатам анкетирования выпускники следующих направлений чаще всего работают не по специальности: социальные науки, экономика и бизнес 40,24%, технические науки и технологии 41,97%, право 43,73%, сфера услуг 43,42%, сельскохозяйственные науки 51,06%.



Как показал анализ данных ГЦВП, уровень средней заработной платы по направлениям: социальные науки, экономика и бизнес составляет 114721 тенге, технические науки и технологии - 149963 тенге, право - 89434 тенге, сфера услуг - 98180 тенге, сельскохозяйственные науки - 77045 тенге.



Олжас Ордабаев остановился и на анализе отраслевых экспертов показавшем, что зачастую вузы копируют содержание образовательных программ друг у друга - это говорит об отсутствии уникальности контента. Также присутствуют модули, которые имеют очень косвенное отношение к специальности и не хватает привязки теории к практике. Также работодателями отмечается необходимость обновления библиотечного фонда. К примеру, в одном из сельскохозяйственных вузов используется литература 1949-1975 годов.



Учитывая необходимость обновления образовательных программ и ориентирования вузов на трудоустройство, рейтинг по версии работодателей будет проводиться ежегодно, отметил Олжас Ордабаев. Результаты рейтинга будут использованы в процессе размещения государственного образовательного заказа, а также для принятия управленческих мер Министерством образования и науки Республики Казахстан.



Автор: Гульмира Сарбасова