Выпускникам иорданских школ советую учиться в вузах Казахстана - аль-Мусана Муфлех

АММАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы - очень дружелюбный народ, иностранный студент не будет себя чувствовать чужим в Казахстане, а со временем полюбит эту страну, которая станет для него вторым домом. Иорданец аль-Мусана Муфлех, выпускник Казахского национального медицинского университета им. С. Д.Асфендиярова корреспонденту МИА «Казинформ» поделился воспоминаниями и впечатлениями о жизни в Казахстане и учебе в казахстанском вузе.

В 2019 году аль-Муссана Муфлех стал первым гражданином Иордании – выпускником казахстанского вуза. Отправляясь в 2014 году в неизвестный для него Казахстан, аль-Мусана все еще сомневался в правильности выбора страны, где предстоит учиться. Однако казахстанская реальность неожиданно порадовала аль-Мусану, пребывание и учеба в Казахстане были полны ярких и позитивных впечатлений.

«Я приехал в город Алматы в 2014 году и сразу поступил на первый курс Международного медицинского факультета (ММФ) КазНМУ им.Асфендиярова по специальности «общая медицина», был там первым студентом из Иордании. Я настраивался отучиться 1 год и перевестись в другую страну. Однако дружелюбие и доброжелательность казахстанцев, а также старания преподавателей качественно довести свои знания студентам приятно удивили меня», - рассказал аль-Мусана.

Учебный процесс проходил на английском языке. Со второго курса студенты проходили медицинскую практику, в ходе которой специалисты преподавали на русском языке. Если студент не знал русского языка, то преподаватель назначал переводчика. По общей медицине, как правило, студенты изучают все специальности, в ходе которого он для себя определяет, какое направление в медицине он желает выбрать в будущем. В этом отношении преподаватели КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова всегда помогали иностранным студентам.

По словам аль-Мусана, в общежитии жили студенты–иностранцы из разных стран – Индии, Азербайджана, России, Пакистана, Таджикистана, арабских стран.

«Атмосфера взаимоотношений между студентами-гражданами Казахстана и иностранцами была дружелюбной, казахи всегда интересуются странами, откуда прибыли иностранные граждане, их культурой, традициями, социально-экономическим положением, сферой туризма. Мое имя было труднопроизносимым для местных студентов, поэтому меня называли меня «Алексом», взяв за основу артикль арабского языка «аль». За пределами университета, в городе тоже ощущались гостеприимство и доброжелательность местных жителей по отношению к иностранцам. Если заблудишься, то местные терпеливо и подробно объясняли правильный маршрут следования», - рассказал аль-Муссана.

За время обучения иорданец научился говорить по-казахски. «Казахский язык на разговорном уровне изучить меня побудило то обстоятельство, что казахам нравится, когда иностранец говорит на их языке. С другой стороны, изучение казахского языка - это часть уважения к народу. В университете меня еще называли «арабским найманом», - отметил иорданец.

Наряду с этим, иорданец аль-Мусана преуспел в участии в культурной жизни университета и общества в целом. В частности, в 2016 году он стал победителем конкурса «Мистер университета». Кроме того, иорданец сыграл роль так называемого «экзотического Деда Мороза» на передаче телеведущего музыкального канала Muzzone Дмитрия Шока, а также роль шейха Али в телесериале «Большое кино», повествующем о жизни и приключениях сотрудников сети кинотеатров Chaplin Cinemas.

Сейчас аль-Мусана обучается в интернатуре на базе самой большой государственной больнице Иордании «аль-Башир» по специальности «врач-педиатр». Однако, по его словам, он недавно рассказал родителям о своем желании вернуться в Казахстан.

«В Казахстане мы научились ответственности, повзрослели, могу сказать, что менталитет у нас уже другой, казахский. Выпускникам иорданских школ я рекомендую ехать в Казахстан. Там очень дружелюбный народ, страна очень красивая. Преподаватели всегда помогают тем, кто стремится к знаниям. Для этого там есть высококвалифицированные преподаватели и специалисты. Иностранный студент не будет там чувствовать себя чужим, а со временем обретет там свой второй дом. В Казахстане на последнем курсе студент начинает думать: «Как я вернусь, я ведь здесь привык жить и получать знания», - отметил аль-Мусана.

«Я поздравляю казахстанский народ с 28-летием независимости и новым 2020 годом. Желаю казахстанцам благополучия и процветания. Пользуясь возможностью, хочу особенно поблагодарить коллектив деканата международного медицинского факультета – декана Джардемалиеву Нуржамал Женисовну, заместителя декана Мухамедиеву Гульзаду Миналовну и моего наставника Тулегенову Бекзат Мыктыбаевну. Они прилагали усилия, чтобы иностранцы чувствовали как дома и максимально получали знания», - сказал аль-Мусана.