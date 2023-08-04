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    Выпускникам детской деревни Темиртау подарили Дом юношества

    4 Августа 2023, 22:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Благотворительный фонд «Халык» подарил выпускникам детской деревни Темиртау Дом юношества. Дети-сироты смогут проживать в нём и безболезненно интегрироваться в городскую жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

    Новый Дом юношества расположен на Юго-Востоке Караганды. Благотворительный фонд «Халык» выкупил под него четырёхкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов. Площадь нового семейного дома составляет 140 квадратных метров.

    «В комфортабельном Доме юношества будут проживать семь детей от 16 до 18 лет. Они учатся в колледжах и вузах Караганды. Открывая для них дома юношества, мы хотим интегрировать их в городскую среду», – отметил управляющий директор БФ «Халык» Нариман Абилшаихов. – Переезд в Дом юношества позволит обеспечить плавную социализацию и интеграцию в общество.

    Выпускники будут жить под присмотром наставников. Рядом с домом есть вся необходимая инфраструктура.

    «Переезд в большой город – важный шаг к социализации и самостоятельности молодых людей, когда-то оставшихся без внимания родителей. Для комфортной жизни в Доме юношества есть все условия: бытовая техника и мебель, – отметила национальный директор корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Гульжан Асанова. – Рядом с домом есть магазины, аптеки, автобусные остановки, парки. Но главное преимущество – до учебных заведений можно добраться всего за 20 минут».

    Фонд намерен продолжать и дальше работу по обеспечению сирот жильём.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Карагандинская область Социальная поддержка Дети
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