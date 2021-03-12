Выпускница Университета иностранных языков Ханкук получила письмо Президента Казахстана

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев встретился с вице-президентом Университета иностранных языков Ханкук Шин Чжонг Хваном и выпускницей данного университета Чой Ён Сон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Поводом для встречи стало вручение Чой Ён Сон письма Президента Касым-Жомарта Токаева, которое Глава государства написал под впечатлением от её интервью газете «Түркістан». Президент выразил ей слова искренней благодарности и поддержки в изучении казахского языка, в том числе при составлении корейско-казахского словаря.

Чой Ён Сон в феврале 2019 года окончила Университет иностранных языков Ханкук по специальности «Казахский язык». По программе обмена студентами в 2015-2016 гг. обучалась в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. В 2017 г. работала в павильоне Республики Корея на Международной специализированной выставке «Astana Expo -2017».

В настоящее время она является научным сотрудником Университета иностранных языков Ханкук и продолжает работу по исследованию казахского языка и его популяризации. Кроме хорошего уровня владения казахским языком, она очень хорошо знает культуру и особенности традиции казахского народа.

В интервью газете «Түркістан» Чой Ён Сон поделилась своими впечатлениями по изучению казахского языка, в том числе разработки корейско-казахского словаря, о жизни и учебе в Казахстане, а также рассказала о своих будущих планах, которые связаны с нашей страной.